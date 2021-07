Vaccino Moderna, Ema: via libera per 12-17enni (Di venerdì 23 luglio 2021) Via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema al Vaccino anti-Covid Spikevax* dell’americana Moderna anche negli adolescenti dai 12 ai 17 anni d’età. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema ha raccomandato di concedere un’estensione all’utilizzo del prodotto, inizialmente autorizzato per gli over 18. Si tratta del secondo Vaccino Covid-19 approvato per gli over 12, dopo quello di Pfizer/BioNTech inizialmente indicato negli over 16 e poi esteso ai 12-15enni. Spikevax – ricorda l’Ema – viene somministrato con 2 iniezioni nel braccio, a distanza di 4 settimane l’una dall’altra. Gli effetti del ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) Viadell’Agenzia europea del farmaco Ema alanti-Covid Spikevax* dell’americanaanche negli adolescenti dai 12 ai 17 anni d’età. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema ha raccomandato di concedere un’estensione all’utilizzo del prodotto, inizialmente autorizzato per gli over 18. Si tratta del secondoCovid-19 approvato per gli over 12, dopo quello di Pfizer/BioNTech inizialmente indicato negli over 16 e poi esteso ai 12-15enni. Spikevax – ricorda l’Ema – viene somministrato con 2 iniezioni nel braccio, a distanza di 4 settimane l’una dall’altra. Gli effetti del ...

