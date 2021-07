Taranto, finisce contro un muro in moto: morto 35enne di Brindisi (Di venerdì 23 luglio 2021) Taranto - Un 35enne della provincia di Brindisi è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via San Donato a Taranto. Era in sella a una moto che, per cause in corso di accertamento, è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 23 luglio 2021)- Undella provincia diin un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via San Donato a. Era in sella a unache, per cause in corso di accertamento, è ...

