Sean Penn dà l’ultimatum: “Non torno sul set finché non sono tutti vaccinati” (Di venerdì 23 luglio 2021) “Non torno sul set finché non sono tutti vaccinati”. È questo l’ultimatum lanciato da Sean Penn al cast e alla produzione di Gaslit, la serie tv sullo scandalo Watergate che lo vede protagonista assieme a Julia Roberts. L’attore americano, 60 anni, è stato tra i primi a vaccinarsi e si è detto pronto a fornire aiuto ed organizzare la somministrazione delle dosi a tutti coloro che lavorano alle riprese tramite la sua organizzazione benefica Core, impegnata nella lotta contro il Covid sin dall’inizio della pandemia. Sean ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) “Nonsul setnon”. È questolanciato daal cast e alla produzione di Gaslit, la serie tv sullo scandalo Watergate che lo vede protagonista assieme a Julia Roberts. L’attore americano, 60 anni, è stato tra i primi a vaccinarsi e si è detto pronto a fornire aiuto ed organizzare la somministrazione delle dosi acoloro che lavorano alle riprese tramite la sua organizzazione benefica Core, impegnata nella lotta contro il Covid sin dall’inizio della pandemia....

