Ratchet & Clank | Rift Apart con una Rivet più ' femminile' con ' seno e fianchi più larghi' ?

Per molti è il primo vero videogioco next-gen quanto meno a livello di impatto grafico/tecnico, per altri è un mezzo capolavoro e per altri ancora è "solo" un ottimo Ratchet & Clank. In ogni caso Ratchet & Clank: Rift Apart è sicuramente un titolo di assoluta qualità e un'esclusiva notevole per PS5. Allo stesso tempo, a quanto pare, il suo sviluppo è stato teatro di un dibattito interno piuttosto acceso su una questione particolare: l'aspetto di Rivet. Per la precisione più che l'aspetto è stata la femminilità di ...

