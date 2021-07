Ora è ufficiale: Ghisleni dall’Atalanta al Taranto (Di venerdì 23 luglio 2021) Come annunciato in questi giorni, il Taranto ha ufficializzato Niccolò Ghisleni. L’attaccante arriva in prestito dall’ Atalanta e vestirà la maglia rossoblù per questa stagione. Nato a Bergamo, classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, è reduce dall’esperienza al Piacenza dove ha collezionato 9 presenze e un gol. Foto: uff. stampa Taranto L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) Come annunciato in questi giorni, ilha ufficializzato Niccolò. L’attaccante arriva in prestito dall’ Atalanta e vestirà la maglia rossoblù per questa stagione. Nato a Bergamo, classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, è reduce dall’esperienza al Piacenza dove ha collezionato 9 presenze e un gol. Foto: uff. stampaL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

