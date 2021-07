Chiellini virale in Germania: nasce il Chiellinigkeit! (Di venerdì 23 luglio 2021) Giorgio Chiellini è, ancora una volta, l’uomo del momento. Il 36enne difensore della Juventus, reduce dalla vittoria dell’Europeo, vissuta da capitano, è diventato durante la competizione un’uomo simbolo della nostra Nazionale. Con la sua esperienza ha avuto un ruolo fondamentale nel successo degli azzurri non solo per le prestazioni sul campo. Il capitano della nazionale guidata da Roberto Mancini si è reso protagonista, in più di un occasione, di siparietti curiosi e divertenti che hanno testimoniato il clima sereno e allegro all’interno dello spogliatoio azzurro. I tifosi azzurri hanno avuto modo tramite Sogno Azzurro, il film offerto dalla Rai, di entrare ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 luglio 2021) Giorgioè, ancora una volta, l’uomo del momento. Il 36enne difensore della Juventus, reduce dalla vittoria dell’Europeo, vissuta da capitano, è diventato durante la competizione un’uomo simbolo della nostra Nazionale. Con la sua esperienza ha avuto un ruolo fondamentale nel successo degli azzurri non solo per le prestazioni sul campo. Il capitano della nazionale guidata da Roberto Mancini si è reso protagonista, in più di un occasione, di siparietti curiosi e divertenti che hanno testimoniato il clima sereno e allegro all’interno dello spogliatoio azzurro. I tifosi azzurri hanno avuto modo tramite Sogno Azzurro, il film offerto dalla Rai, di entrare ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini virale Chiellini aspetta la Juve: appuntamento per il rinnovo Dopo mesi di guai fisici con la Juve, all'Europeo si è rivisto il vero Chiellini 're Giorgio', come ... anche fallosamente se serve, anche con interventi plateali - come quello ormai virale su Saka - ...

Non solo meme: Chiellini che trattiene Saka diventa un tatuaggio L'immagine è diventata virale, a tal punto che lo stesso Chiellini l'ha condivisa nelle sue storie. Una risposta 'gnè gnè' ai tifosi inglesi che si erano tatuati la coppa prima della finale , e che ...

La raccolta firma per Giorgio Chiellini diventa virale Tuttocampo Chiellini e il fallo su Saka: spunta il tatuaggio Dopo quello di Barella con gli occhiali da sole e la borraccia d'acqua, sui social spunta il tatoo del difensore azzurro che trattiene l'inglese ...

Chiellini aspetta la Juve: appuntamento per il rinnovo C’è anche e soprattutto la sua firma su quella coppa che lo scorso, indimenticabile 11 luglio ha alzato, incredulo, al cielo davanti agli stravolti ...

