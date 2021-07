Avv Contucci | spero Curva Sud torni a riempirsi grazie a vaccinazioni

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – “La vaccinazione è una cosa di buonsenso, io mi baso sui dati scientifici.che i tifosi non si autolimitino, perché il nostro obiettivo deve essere quello di riempire la Sud al 100%”. Così Lorenzo, avvocato penalista e tifoso della Roma, commenta all’agenzia Dire la decisione del governo di richiedere il Green pass per le partite allo stadio. “A casa mia siamo tutti vaccinati- ha fatto sapere- stiamo aspettando di vaccinare il figlio tredicenne”. L’avvocato ha poi commentato il recente anniversario per i 94 anni dalla nascita della AS Roma, festeggiato mercoledì scorso in piazza del Popolo da più di 5000 ...