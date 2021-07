Tornado in campo | i giocatori volano via!

Advertising

Prima del fischio d'inizio di una partita in Bolivia appare unin: alcuni giocatori vengono risucchiati e volano in aria, ma per fortuna nessuna grave conseguenza... dunque, peraltro a pochi secondi dall'inizio della disputa; mentre i giocatori si trovavano a centrocampo per presentarsi prima del fischio d'inizio, il suddettosi è abbattuto sulin ...Una scena inusuale si è verificata prima di una partita della Liga Amateur de Achocalla 2021, campionato che si disputa in Bolivia. Subito dopo l’ingresso in campo delle sue squadra, Chapecoense e Che ...Chapecoense-Chelsea è stata rinviata a causa di un piccolo tornado, il quale ha spaventato i calciatori presenti e causato alcuni danni al campo da gioco. Il tutto è accaduto in Bolivia, in occasione ...