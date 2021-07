Milan, delegazione della Curva Sud a sostegno di Ivan Gazidis | VIDEO (Di giovedì 22 luglio 2021) Una delegazione della Curva Sud del Milan, presente davanti alla sede della società, ha espresso il proprio sostegno ad Ivan Gazidis Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 luglio 2021) UnaSud del, presente davanti alla sedesocietà, ha espresso il proprioad

Advertising

zazoomblog : Milan delegazione della Curva Sud a sostegno di Ivan Gazidis VIDEO - #Milan #delegazione #della #Curva - Claudio19995867 : RT @danieletriolo: Delegazione della #CurvaSudMilano sotto #CasaMilan per far sentire il sostegno della tifoseria del @acmilan all’A.D. Iva… - Gianluc21212259 : RT @danieletriolo: Delegazione della #CurvaSudMilano sotto #CasaMilan per far sentire il sostegno della tifoseria del @acmilan all’A.D. Iva… - PianetaMilan : RT @danieletriolo: Delegazione della #CurvaSudMilano sotto #CasaMilan per far sentire il sostegno della tifoseria del @acmilan all’A.D. Iva… - danieletriolo : Delegazione della #CurvaSudMilano sotto #CasaMilan per far sentire il sostegno della tifoseria del @acmilan all’A.D… -