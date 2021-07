Incidente a Capri, il sindaco Lembo: “La macchina dei soccorsi ha funzionato” (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCapri – In una nota il sindaco Marino Lembo, l’amministrazione ed il Consiglio Comunale della città di Capri, a nome di tutta la comunità isolana, profondamente scossa per la tragedia avvenuta questa mattina, esprimono il proprio più sentito cordoglio alla famiglia della giovane vittima del grave Incidente e la vicinanza ai feriti augurando loro una pronta guarigione. “Siamo profondamente tristi per la perdita di un giovane ragazzo e per la situazione dei feriti che è in continua evoluzione. Il nostro compito ora è quello di aiutare le famiglie e di stare vicini ai loro cari”. A ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– In una nota ilMarino, l’amministrazione ed il Consiglio Comunale della città di, a nome di tutta la comunità isolana, profondamente scossa per la tragedia avvenuta questa mattina, esprimono il proprio più sentito cordoglio alla famiglia della giovane vittima del gravee la vicinanza ai feriti augurando loro una pronta guarigione. “Siamo profondamente tristi per la perdita di un giovane ragazzo e per la situazione dei feriti che è in continua evoluzione. Il nostro compito ora è quello di aiutare le famiglie e di stare vicini ai loro cari”. A ...

Agenzia_Ansa : Una persona è deceduta in seguito all'incidente del minibus precipitato a Capri. Secondo quanto accertato dalla Pol… - SkyTG24 : A #Capri un minibus è precipitato ed è rimasto incastrato tra la scogliera e una struttura metallica. Ci sono dei f… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - Yogaolic : RT @rep_napoli: Capri, incidente a Marina Grande: 19 feriti, morto per un infarto l'autista del minibus uscito fuori strada [di Tiziana Coz… - cdelfrate : RT @Corriere: Capri, autobus precipita a Marina Grande: ci sono feriti -