Draghi agli italiani: 'Vaccinatevi subito - L'appello a non farlo è un appello a morire (Di giovedì 22 luglio 2021) L'appello a non vaccinarsi 'è un appello a morire'. Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Cdm che ha dato il via libera al nuovo decreto Covid, invita con molta durezza i cittadini a non farsi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021) L'a non vaccinarsi 'è un'. Mario, in conferenza stampa dopo il Cdm che ha dato il via libera al nuovo decreto Covid, invita con molta durezza i cittadini a non farsi ...

Advertising

fattoquotidiano : Alcuni giornali titolano sulla presunta benedizione della commissione europea alla riforma Cartabia. Ma nel documen… - ilriformista : Le parole durissime del premier #Draghi sui #vaccini, di fatto una risposta al leader della Lega @matteosalvinimi… - marcodimaio : Le parole e le scelte di #Draghi vanno nella direzione giusta. Il #greenpass è lo strumento che garantisce la liber… - marcoregni : RT @FiammettaModena: ? Poche parole, come sempre. Lapidarie. Il certificato verde è uno strumento per consentire agli italiani di continuar… - Vatenerazzurro1 : RT @corradone91: -Stato d'emergenza prorogato al 31/12 -Cambio dei parametri per il cambio-zona: conterà il tasso di ospedalizzazione -#G… -