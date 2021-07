Si presenta in albergo con un passaporto falso: arrestata (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lunedì notte gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un hotel di viale Umberto ... Leggi su napolitoday (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lunedì notte gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un hotel di viale Umberto ...

''All'inferno e ritorno'', aspettando I Colori del Libro a Bagno Vignoni con Carlo Cottarelli ... Albergo Posta Marcucci e Toscanalibri.it. Il libro Il mondo sta affrontando la peggiore crisi ... Il programma Sabato 31 luglio (ore 18.30, piazza del Moretto) Michele Taddei presenta "Steppa bianca. ...

Si presenta in albergo con un passaporto falso: arrestata I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato la donna che ha dichiarato di essere la cittadina romena effigiata sulla carta d’identità che, dal controllo effettuato, è risultata alterata. La donna, s ...

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato la donna che ha dichiarato di essere la cittadina romena effigiata sulla carta d'identità che, dal controllo effettuato, è risultata alterata. La donna, s ...