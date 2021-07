Francesca Pascale si vuole sbattezzare | «Questa Chiesa mi ha deluso | ma Silvio Berlusconi è arrabbiato con me»

(Di mercoledì 21 luglio 2021) «omofoba e che fa ingerenza politica sul ddl Zan mi ha, voglio sbattezzarmi». Una dichiarazione a sorpresa, ma forse non troppo, da parte di. L’ex compagna died esponente di Forza Italia, assume una posizione ferma per quanto riguarda i diritti. In un’intervista a La Repubblica,ha spiegato: «Resto credente, mami haperché discrimina gli omosessuali». L’ex compagna di...

