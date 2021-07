Quassolo | la procura apre un’indagine sulla morte dell’operaio addetto al verde

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quassolo procura

La Stampa

...51enne che ieri è stato trovato nelle acque del canale di derivazione che alimenta la centrale die Borgofranco d'Ivrea . Il fascicolo , al momento, è a carico di ignoti . La......51enne che ieri è stato trovato nelle acque del canale di derivazione che alimenta la centrale die Borgofranco d'Ivrea . Il fascicolo , al momento, è a carico di ignoti . La...La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in merito alla morte di Claudio Giovannino, l'operaio 51enne che ieri è stato trovato nelle acque del canale di derivazione che alimenta ...L'uomo, dipendente di un'azienda di Settimo Vittone che ha in appalto la manutenzione del verde lungo il canale della centrale idroelettrica, stava tagliando l'erba quando è scivolato in acqua ...