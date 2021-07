Preoccupano i contagi a Roma, per D'Amato è l'effetto Azzurri (Di martedì 20 luglio 2021) Preoccupa la situazione dei contagi a Roma. L’assessore regionale del Lazio, Alessio D’Amato parla di “effetto Gravina”, dal cognome del capo della Figc, e quindi di effetto Azzurri, visto che i nuovi casi di Covid si sono quasi quintuplicati nella Capitale rispetto all?11 luglio scorso, giorno della finale degli Europei di calcio. Oggi Roma supera quota 500 (557 per l’esattezza i contagi registrati nelle ultime 24 ore) mentre l?11 luglio i nuovi contagiati erano 122. Stesso andamento per i contagi registrati nella ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021) Preoccupa la situazione dei. L’assessore regionale del Lazio, Alessio D’parla di “Gravina”, dal cognome del capo della Figc, e quindi di, visto che i nuovi casi di Covid si sono quasi quintuplicati nella Capitale rispetto all?11 luglio scorso, giorno della finale degli Europei di calcio. Oggisupera quota 500 (557 per l’esattezza iregistrati nelle ultime 24 ore) mentre l?11 luglio i nuoviati erano 122. Stesso andamento per iregistrati nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Preoccupano contagi Vaccini, immunizzato il 65% dei sanniti. Contagi, Volpe: 'Piccoli focolai' Sul versante contagi il diggi sannita fa sapere che sono all'incirca 50 i positivi sul territorio, ma preoccupano diversi piccoli focolai. le dichiarazioni nel servizio che segue

Covid: preoccupano casi nella Città Metropolitana Cagliari ... la presenza della nuova variante Delta e la sua elevata capacità di contagio, dovuta anche agli spostamenti al di fuori della nostra Regione, stanno determinando una rapida diffusione dei contagi ed ...

Coronavirus. Spunta la variante Epsilon e preoccupa i virologi Il Sole 24 ORE 400 ragazzi in partenza per la Grecia, la Farnesina avverte: «C’è rischio sanitario: attenti ai costi per l’isolamento» La partenza prevista per il 23 luglio preoccupa non poco la rete diplomatica che ha così tentato di elencare tutte le conseguenze collegate al pericolo contagi. I costi aggiuntivi in caso di isolament ...

