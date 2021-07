Paolo Borsellino in una Unità di Apprendimento interdisciplinare Cosa trasmettere ai giovani

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 20 luglio 2021) 29 anni faNostra compì, senza indugio, i suoi atti più vili. Una infinità di chilogrammi di tritolo seppellì, prima Falcone sotto un tratto di autostrada vicino a Capaci, in Sicilia, poi, il 19 luglio, in via D’Amelio a Palermo, sotto casa della madre, il giudice. L'articolo .