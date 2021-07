Mr Wrong 2 ci sarà? Questa sera il finale della serie con Can Yaman e Ozge Gurel (Di martedì 20 luglio 2021) Mr Wrong 2 ci sarà oppure no? Il momento è cruciale per i fan della serie turca e di Can Yaman che possono iniziare a farsi Questa domanda in attesa del finale in onda oggi, 20 luglio, su Canale5. In realtà la serie non ha avuto il successo di precedenti show nel pomeriggio di Canale5 e anche nel prime time in cui poche volte ha soddisfatto i vertici della rete, ma quale sarà il futuro di Ezgi ed Ozgur? Chi ha seguito la messa in onda originale della serie sa bene che Mr ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Mr2 cioppure no? Il momento è cruciale per i fanturca e di Canche possono iniziare a farsidomanda in attesa delin onda oggi, 20 luglio, su Canale5. In realtà lanon ha avuto il successo di precedenti show nel pomeriggio di Canale5 e anche nel prime time in cui poche volte ha soddisfatto i verticirete, ma qualeil futuro di Ezgi ed Ozgur? Chi ha seguito la messa in onda originalesa bene che Mr ...

