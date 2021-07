Infarto improvviso per il campione Olimpico: ansia per lui (Di martedì 20 luglio 2021) Momenti di grandissima ansia per tutto lo sport italiano. Antonio Rossi, 5 medagli Olimpiche, è stato vittima di un Infarto. Antonio Rossi (GettyImages)Brutta avventura per il campione Olimpico Antonio Rossi. L’ex canoista, infatti, è stato vittima di un Infarto durante una corsa podistica. Il fatto è accaduto domenica scorsa e ha messo in allarme i suoi familiari. Subito è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it. Leggi su chenews (Di martedì 20 luglio 2021) Momenti di grandissimaper tutto lo sport italiano. Antonio Rossi, 5 medagli Olimpiche, è stato vittima di un. Antonio Rossi (GettyImages)Brutta avventura per ilAntonio Rossi. L’ex canoista, infatti, è stato vittima di undurante una corsa podistica. Il fatto è accaduto domenica scorsa e ha messo in allarme i suoi familiari. Subito è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.

