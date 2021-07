Freedom Day, stop a mascherine e restrizioni: in Inghilterra discoteche aperte senza limiti (Di martedì 20 luglio 2021) Fuori da ogni aspettativa il Regno Unito ha proclamato la giornata di oggi, 20 luglio 2021, come il Freedom Day. Nessun tributo o evento sconnesso ai principali casi di cronaca affrontati: parliamo di uno stop totale alle mascherine e alle restrizioni. In tutta Europa si sta combattendo, strategia su strategia, la variante Delta e l’aumento dei contagi nel Regno Unito invece si dice addio alle restrizioni e si celebra il giorno della libertà ritrovata. Freedom Day: cosa cambia per il Regno Unito La decisione di Boris Johnson – che tra le altre cose è in isolamento a seguito del contatto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 luglio 2021) Fuori da ogni aspettativa il Regno Unito ha proclamato la giornata di oggi, 20 luglio 2021, come ilDay. Nessun tributo o evento sconnesso ai principali casi di cronaca affrontati: parliamo di unototale allee alle. In tutta Europa si sta combattendo, strategia su strategia, la variante Delta e l’aumento dei contagi nel Regno Unito invece si dice addio allee si celebra il giorno della libertà ritrovata.Day: cosa cambia per il Regno Unito La decisione di Boris Johnson – che tra le altre cose è in isolamento a seguito del contatto ...

