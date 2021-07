David Harbour e Anthony Mackie star di We Have a Ghost (Di martedì 20 luglio 2021) Christopher Landon sarà regista e sceneggiatore di We Have a Ghost, film prodotto per Netflix con star David Harbour e Anthony Mackie. David Harbour e Anthony Mackie saranno i protagonisti di We Have a Ghost, un nuovo film prodotto per Netflix che verrà diretto da Christopher Landon. Il regista, che sarà impegnato anche come sceneggiatore, ha recentemente ottenuto una buona accoglienza con progetti come Freaky e Auguri per la tua morte. Il film We Have a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 luglio 2021) Christopher Landon sarà regista e sceneggiatore di We, film prodotto per Netflix consaranno i protagonisti di We, un nuovo film prodotto per Netflix che verrà diretto da Christopher Landon. Il regista, che sarà impegnato anche come sceneggiatore, ha recentemente ottenuto una buona accoglienza con progetti come Freaky e Auguri per la tua morte. Il film Wea ...

