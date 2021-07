Ultimi temporali | poi torna l’afa | ecco dove

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il vortice ciclonico che nei giorni scorsi ha seminato, grandinate e anche allagamenti su molte regioni si appresta ad abbandonare l’Italia, ma nella giornata di lunedì 18 riuscirà ancora a influenzare alcune regioni. Poi avanzerà l’anticiclone africano. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che dopo icon grandine che colpiranno le regioni adriatiche centrali e buona parte del Sud nella giornata di lunedì, l’alta pressione sub-tropicale tornerà a proteggere il nostro Paese garantendo per il resto della settimana un tempo in prevalenza soleggiato e con temperature di nuovo molto calde. I valori massimi torneranno a toccare punte di ...

SAN LUCIDO (CS) – Quello di lasciare giorno e notte, dal lunedì fino alla domenica, ombrelloni, e sdraio sulla spiaggia libera, per assicurarsi sempre un posto in prima fila, è un vizietto che hanno i ...Il valore complessivo della commessa è di circa 1.000.000 di Euro e la consegna dello strumento è prevista per il quarto trimestre del 2022. Il sistema di imaging orbitale realizzato grazie al contrib ...