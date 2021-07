Tencent vuole acquistare Sumo Digital per 1 27 miliardi

(Di lunedì 19 luglio 2021) Nelle scorse ore è trapelata in rete la notizia, riportata da Reuters, cheacquisireper la cifra di 1.27di dollariè una società di gaming cinese che si sta facendo strada nel settore acquisendo importanti compagnie o stringendo particolari accordi. Una serie di investimenti, nello specifico, volti a supportare diversi studi di produzione di varie dimensioni, da Klei Entertainment a PlatinumGames passando per Dontnod Entertainment. Sulla scia di questo tipo di accordi, nelle scorse ore Reuters ha riportato una notizia davvero interessante ...

"L'opportunità di lavorare conè una di quelle che non si possono perdere. Porterebbe Sumo Group in un'altra dimensione, offrendoci l'opportunità di imprimere fortemente il nostro segno all'...Niente videogiochi di notte. In Cina sivietare che i minori di 18 anni possano passare le ore notturne con gli occhi incollati agli ...per i minori L'iniziativa è stata lanciata daGames ,...Dopo le voci di settimana scorsa, sembra che Tencent sia intenzionata ad acquistare anche Sumo Group, gli autori di Crackdown e Sackboy.Intervista a Angela Zhang, esperta di diritto cinese per capire perché la Cina ha rafforzato la politica antitrust su tech company cinesi.