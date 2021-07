Temptation Island, Manuela e Stefano la coppia esplode. Ecco l’evoluzione (Di martedì 20 luglio 2021) Manuela e Stefano il loro viaggio nei sentimenti procede con molte incertezze, la loro relazione velocemente sta sbriciolando. Il percorso di Manuela e Stefano sta diventando sempre più ricco di momenti delicati e turbolenti. Manuela nonostante riesce a stare a suo agio insieme al single Luciano, dall’altra parte il suo cuore e la sua testa sono sempre legati alla sua storia d’amore con Stefano. Stefano d’altronde sta procedendo il suo percorso, tra una frecciatina rivolta a Manuela, e il rapporto speciale che si sta creando con la single Federica, infatti ... Leggi su 361magazine (Di martedì 20 luglio 2021)il loro viaggio nei sentimenti procede con molte incertezze, la loro relazione velocemente sta sbriciolando. Il percorso dista diventando sempre più ricco di momenti delicati e turbolenti.nonostante riesce a stare a suo agio insieme al single Luciano, dall’altra parte il suo cuore e la sua testa sono sempre legati alla sua storia d’amore cond’altronde sta procedendo il suo percorso, tra una frecciatina rivolta a, e il rapporto speciale che si sta creando con la single Federica, infatti ...

