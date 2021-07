Salernitana | Castori | “Le incertezze societarie hanno condizionato il mercato | ma non mi fascio la testa”

Leggi su sportface

(Di domenica 18 luglio 2021) L’allenatore della, Fabrizio, dopo la vittoria per 6-0 in amichevole contro il Foligno, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi in conferenza stampa: “La categoria è molto impegnativa e difficile, vorremmo tutto e subito ma sappiamo come sono andate le cose e non è dipeso da noi . Dobbiamo accelerare un po’ i tempi per organizzare la squadra nella maniera migliore possibile per farci trovare, se non è possibile prontissimi, almeno quasi pronti. Ledel momento incidono sulla tempistica perché dal 10 maggio siamo arrivati ai primi di luglio senza sapere se potevamo essere ...