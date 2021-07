L'opinione in diretta: "Elmas è il motivo per cui il Napoli non ha vinto lo Scudetto" (Di domenica 18 luglio 2021) Il noto giornalista, Umberto Chiariello, ha parlato ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione "Tutti in ritiro". Ecco quanto evidenziato: "Elmas è stato uno dei motivi per il quale il Napoli non ha vinto lo Scudetto e non è entrato in Champions negli ultimi anni! E spiego perché: quando sono andati via Jorginho, Allan e Hamsik, il Napoli poteva scegliere se prendere Veretout o Elmas. Veretout era un giocatore pronto, già di alto livello e di esperienza. Invece la società scelse di prendere Elmas a 16 milioni di euro, che però dopo due anni ancora non ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 18 luglio 2021) Il noto giornalista, Umberto Chiariello, ha parlato ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione "Tutti in ritiro". Ecco quanto evidenziato: "è stato uno dei motivi per il quale ilnon haloe non è entrato in Champions negli ultimi anni! E spiego perché: quando sono andati via Jorginho, Allan e Hamsik, ilpoteva scegliere se prendere Veretout o. Veretout era un giocatore pronto, già di alto livello e di esperienza. Invece la società scelse di prenderea 16 milioni di euro, che però dopo due anni ancora non ...

