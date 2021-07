Lugano Inter 5-6 d.c.r: Ranocchia regala il successo (Di sabato 17 luglio 2021) L’Inter vince ai rigori la prima amichevole contro il Lugano: decisivi dal dischetto Ranocchia e Radu, con due parate dagli 11 metri Si chiude con un successo ai rigori la prima amichevole dell’Inter di Simone Inzaghi. Decisivo il tiro dal dischetto di Ranocchia ma soprattutto uno straordinario Radu. I DETTAGLI SU InterNEWS24 Lugano Inter 2-2: risultato e tabellino Marcatori: 30? Lovric, 35? Facchinetti, 39? D’Ambrosio, 54? Satriano Inter (3-5-2) 1 Handanovic (61? 97 Radu); 33 D’Ambrosio (79? 46 Zanotti), 13 ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) L’vince ai rigori la prima amichevole contro il: decisivi dal dischettoe Radu, con due parate dagli 11 metri Si chiude con unai rigori la prima amichevole dell’di Simone Inzaghi. Decisivo il tiro dal dischetto dima soprattutto uno straordinario Radu. I DETTAGLI SUNEWS242-2: risultato e tabellino Marcatori: 30? Lovric, 35? Facchinetti, 39? D’Ambrosio, 54? Satriano(3-5-2) 1 Handanovic (61? 97 Radu); 33 D’Ambrosio (79? 46 Zanotti), 13 ...

