F1 | Helmut Marko | “Non abbiamo sfruttato le gomme a dovere | Mercedes più veloce in rettilineo”

(Di sabato 17 luglio 2021) Si può parlare di sorpresa nel vedere Lewis Hamilton davanti a tutti a Silverstone (Gran Bretagna), tappa del Mondiale 2021 di F1? Guardando alla storia assolutamente no, ma quanto accaduto ieri nel corso delle prove libere 1 faceva pensare cheavesse ancora tanto da fare per recuperare terreno nei confronti di Red Bull. Lewis, però, ha stupito tutti nelle particolari qualifiche della Sprint Race che si terrà quest’oggi, novità assoluta del Circus. Un time-attack fantastico nel quale il britannico ha dato un saggio delle proprie qualità. Nello stesso modo, Max Verstappen ha sofferto di un anomalo sottosterzo che non gli ha permesso di replicare quanto fatto nella ...

Advertising

Jessthesohodoll : Helmut Marko che beve la Red bull un po' mi preoccupa - periodicodaily : Helmut Marko commenta il percorso di Gasly #HelmutMarko #Gasly @saraorlandini2 - sowmyasofia : Helmut Marko commenta il percorso di Gasly - automotorinews : ?? Il consigliere della #RedBull Helmut #Marko contro Lewis #Hamilton #F1 - diegocatalano77 : Ogni volta che citate Helmut Marko a supporto delle vostre tesi ricordate che è lo stesso personaggio che ha detto,… -

Ultime Notizie dalla rete : Helmut Marko

E anchenon ha nascosto lo stupore nel vedere il recupero mostrato dalla Mercedes in alcune aree: ' Noi non siamo riusciti ad avere le gomme alla giusta temperatura. In più abbiamo perso ...Intervistato da motorsport - total.com,ha promosso a pieni voti la crescita di Pierre Gasly in AlphaTauri, sottolineando come il francese sia notevolmente cambiato rispetto alla mezza stagione vissuta in Red Bull. Secondo il ...Ad analizzare quanto accaduto è stato il consulente dei “bibitari” Helmut Marko: “Non siamo riusciti a portare le gomme nel giusto range di temperatura. In più abbiamo perso molto nel confronto con ...Il consigliere di casa Red Bull è rimasto colpito dalla velocità sul dritto mostrata dalle Mercedes nelle qualifiche del venerdì ...