Dove vedere amichevole Cagliari-Real Vicenza, streaming gratis LIVE e diretta tv Videolina? (Di sabato 17 luglio 2021) Il match Cagliari-Real Vicenza, valido come primo test amichevole, si gioca sabato 17 luglio alle ore 17 nel campo comunale di Celledizzo a Pejo. I sardi avranno l’occasione per verificare la condizione prima dell’inizio del campionato. La prossima sfida sarà contro il Vicenza, compagine impegnata nel campionato cadetto, e si terrà sabato 24 allo stadio Romeo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventus-Cagliari, probabili formazioni e Dove seguirla Pavoletti commenta la partita ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 17 luglio 2021) Il match, valido come primo test, si gioca sabato 17 luglio alle ore 17 nel campo comunale di Celledizzo a Pejo. I sardi avranno l’occasione per verificare la condizione prima dell’inizio del campionato. La prossima sfida sarà contro il, compagine impegnata nel campionato cadetto, e si terrà sabato 24 allo stadio Romeo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventus-, probabili formazioni eseguirla Pavoletti commenta la partita ...

Advertising

SkyTG24 : Libero De Rienzo, l'omaggio di Sky Cinema - amendolaenzo : Al 77° anniversario della strage di #Fossoli, campo di concentramento dove furono uccise 67 anime della Resistenza… - Agenzia_Ansa : 'Già fra 4 o 5 giorni, se osserveremo dei picchi di contagi nelle città dove ci sono stati comportamenti a rischio,… - IBOTheOnlyOneI1 : ??? Postata da Mihre... sono di nuovo in viaggio? Dove andranno ora? ??Presto vedremo... la cosa più interessante dir… - MauroAmbrosiani : RT @tdrclaudio: Ieri sera al ristorante ho fatto vedere la prenotazione prima di entrare poi la carta per pagare il conto in un attimo face… -