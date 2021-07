Allegri e Dybala già a colloquio: la partita per il rinnovo è iniziata (Di sabato 17 luglio 2021) La missione Dybala alla Continassa è già cominciata. Per Paulo, che vuole presto tornare protagonista della scena bianconera, e anche per la Juventus, che vorrebbe affidargli un ruolo centrale nel ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 luglio 2021) La missionealla Continassa è già cominciata. Per Paulo, che vuole presto tornare protagonista della scena bianconera, e anche per la Juventus, che vorrebbe affidargli un ruolo centrale nel ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, Allegri e #Dybala già a colloquio: la partita per il rinnovo è iniziata - forumJuventus : GdS: 'E' iniziata 7 stagione della Joya alla Juve. Allegri lo considera un patrimonio troppo prezioso per lasciarse… - GoalItalia : -1 al raduno della #Juventus ???? Gli argomenti da sviluppare certamente non mancano: da #Dybala e #CR7, passando p… - salvorocky1983 : RT @GiovaAlbanese: #Juventus | Un primo faccia a faccia tra #Dybala e #Allegri c’è già stato, e l’argentino si è sentito molto apprezzato e… - annalovesjuve : RT @bellacaf2110: “l’ottimo lavoro svolto gli ha già fruttato i complimenti dello staff di Allegri, in particolare del preparatore atletico… -