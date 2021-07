Variante Delta, Lopalco predica calma: 'Non è come seconda e terza ondata' (Di venerdì 16 luglio 2021) Mentre la Variante Delta comincia a diffondersi nella Penisola, anche se in maniera piuttosto eterogenea, in Puglia la situazione dei contagi tende a rimanere piuttosto stabile, anche se non è escluso ... Leggi su foggiatoday (Di venerdì 16 luglio 2021) Mentre lacomincia a diffondersi nella Penisola, anche se in maniera piuttosto eterogenea, in Puglia la situazione dei contagi tende a rimanere piuttosto stabile, anche se non è escluso ...

Advertising

ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - RobertoBurioni : La variante Delta causa una malattia più grave? No. E' molto più contagiosa e questo può spiegare tutte le sue cara… - ShooterHatesYou : Ditemi voi se è normale che io debba vivere nell'ansia che non sarò vaccinato in tempo (per colpa dello stato, io s… - BeppeMastrotta : Variante delta fascista è stato detto? #pfizerdown - elonmaschera : RT @_cieloitalia: Massimo esperto di salute afferma che gli individui vaccinati stanno diffondendo la variante delta 'Christopher Murray h… -