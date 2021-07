Goodyear - Il dirigibile Blimp arriva in Italia (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel fine settimana i cieli della Lombardia ospiteranno un aeromobile diverso da tutti gli altri: è il dirigibile Goodyear Blimp, che nelle giornate dal 16 al 18 luglio si esibirà sopra Milano e Monza. Dopo oltre dieci anni d'assenza, il velivolo tornerà in Italia per sorvolare alcuni dei luoghi più famosi del capoluogo meneghino, per poi volare in Brianza per fornire la copertura aerea della 6 Ore di Monza, una delle tappe del Fia World Endurance Championship. Proprio nel Wec la Goodyear è fornitrice esclusiva di pneumatici per la categoria prototipi. Europeo. Quello presente in Italia è ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel fine settimana i cieli della Lombardia ospiteranno un aeromobile diverso da tutti gli altri: è il, che nelle giornate dal 16 al 18 luglio si esibirà sopra Milano e Monza. Dopo oltre dieci anni d'assenza, il velivolo tornerà inper sorvolare alcuni dei luoghi più famosi del capoluogo meneghino, per poi volare in Brianza per fornire la copertura aerea della 6 Ore di Monza, una delle tappe del Fia World Endurance Championship. Proprio nel Wec laè fornitrice esclusiva di pneumatici per la categoria prototipi. Europeo. Quello presente inè ...

