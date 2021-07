Felipe Anderson-Lazio, ora è ufficiale: l’annuncio del West Ham (Di venerdì 16 luglio 2021) Felipe Anderson torna alla Lazio, ora è anche ufficiale. Il West Ham, infatti, tramite i propri canali, ha annunciato la cessione a titolo definitivo del centrocampista d’attacco brasiliano. Ecco il comunicato: “Possiamo confermare che abbiamo trovato un accordo per il passaggio di Felipe Anderson alla Lazio a titolo definitivo. Grazie per tutti i tuoi sforzi e buona fortuna, Felipe!” West Ham United su Twitter: “We can confirm that we have agreed a deal for Felipe Anderson to join ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021)torna alla, ora è anche. IlHam, infatti, tramite i propri canali, ha annunciato la cessione a titolo definitivo del centrocampista d’attacco brasiliano. Ecco il comunicato: “Possiamo confermare che abbiamo trovato un accordo per il passaggio diallaa titolo definitivo. Grazie per tutti i tuoi sforzi e buona fortuna,!”Ham United su Twitter: “We can confirm that we have agreed a deal forto join ...

