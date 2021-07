Inter, Calhanoglu è carico: 'Non vedo l'ora di giocare per Inzaghi' (Di giovedì 15 luglio 2021) MILANO - Hakan Calhanoglu (che vestirà la maglia numero 20) scalpita per il suo esordio in nerazzurro e questo suo entusiasmo lo ha fatto percepire in una recente Intervista rilasciata a Dazn . Il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 luglio 2021) MILANO - Hakan(che vestirà la maglia numero 20) scalpita per il suo esordio in nerazzurro e questo suo entusiasmo lo ha fatto percepire in una recentevista rilasciata a Dazn . Il ...

Mercato Milan, nuovo obiettivo in Serie A: decisa la strategia ...segreto degli uomini mercato del Milan è però quello di sostituire Hakan Calhanoglu con un altro fantasista con caratteristiche diverse da Diaz e più simili a quelle del turco approdato all' Inter . ...

Inter, Calhanoglu ad Appiano per il primo allenamento in nerazzurro. FOTO Sky Sport Inter, Terim su Calhanoglu: «È il migliore per il post Eriksen» Fatih Terim ha parlato dell’arrivo di Hakan Calhanoglu all’Inter. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport. CAMBIO SPONDA DEL NAVIGLIO – «Prima di tutto, sono molto felice! Io adoro Hakan e di lui mi ...

Inter, Calhanoglu: “Ho pensato al mio futuro, con rispetto per il Milan” Dal Milan all’Inter, Hakan Calhanoglu è pronto per iniziare la sua nuova avventura con i campioni d’Italia. “Ne sono passati tanti tra queste due squadre, non sono il primo e non sarò l’ultimo”, dice ...

