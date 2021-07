Cyberpunk 2077 novità importanti? Macché! CD Projekt condivide statistiche 'inutili' e i fan lanciano i meme (Di giovedì 15 luglio 2021) Non ci sono notizie importanti su Cyberpunk 2077 da un po' di tempo, al di fuori del fatto che il gioco è tornato su PlayStation Store il mese scorso. I giocatori stanno aspettando qualsiasi segno di vita sulle novità legate al titolo, inclusi i DLC gratuiti promessi e l'aggiornamento next-gen, entrambi previsti entro la fine dell'anno dopo alcuni rinvii. Invece, CDPR sta pubblicando notizie più o meno inutili sui social media, alternando brevi biografie di personaggi di Night City e una campagna "Cyberpunk by the Numbers" che mostra statistiche diverse, per lo più ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 luglio 2021) Non ci sono notiziesuda un po' di tempo, al di fuori del fatto che il gioco è tornato su PlayStation Store il mese scorso. I giocatori stanno aspettando qualsiasi segno di vita sullelegate al titolo, inclusi i DLC gratuiti promessi e l'aggiornamento next-gen, entrambi previsti entro la fine dell'anno dopo alcuni rinvii. Invece, CDPR sta pubblicando notizie più o menosui social media, alternando brevi biografie di personaggi di Night City e una campagna "by the Numbers" che mostradiverse, per lo più ...

