Sarah Nile non invitata al matrimonio di Veronica Ciardi chiude con lei | i messaggi

(Di mercoledì 14 luglio 2021)sono state due delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello 10. Sul loro rapporto si disse di tutto: che non erano delle semplici amiche, che c’era stato qualcosa di più. Un po’ come è successo nell’ultima edizione del GF VIP con Rosalinda e Dayane Mello. Tra le due l’amicizia continuò anche una volta finito il reality. E a quanto pare, almeno a giudicare dalla parole di, il legame era forte, almeno fino a ieri. Nel giorno deldie Federico Bernardeschi infatti, lanon è ...

fanpage : Sarah Nile non è stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi e Federico #Bernardeschi. L’ex concorrente del Gra… - lauraajus : RT @chasingthestars: Ma cosa ne sapete voi di Veronica Ciardi e Sarah Nile - Elenia_98 : RT @ilsognosaffico: “””Rinfreschiamo la memoria (o fatevi un po’ di cultura, dipende) e viaggiamo nel tempo: #GF10, Mauro Marin manda al te… - falsaaaaah : Sarah Nile che ha ripubblicato di nuovo questa mattina le stories di ieri per Veronica Ciardi... Così... nel caso… - Una_Gioia_Mai : Esigo una serie tv sul lesbodramma tra Veronica Ciardi e Sarah Nile: dalle origini al matrimonio della Ciardi. -

Infatti, la soubrette romana fu ripresa dalle telecamere della casa durante lo scambio di un bacio appassionato con, anche lei concorrente del GF e amica di Veronica. Federico e Veronica ...e Veronica Ciardi sono state le indimenticabili protagoniste del Grande Fratello 10 . La loro amicizia particolare si era ben presto trasformata in una forma d'amore che le fan chiamavano ...Sarah Nile e Veronica Ciardi sono state due delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello 10. Sul loro rapporto si disse di tutto: che non erano delle semplici amiche, che c’era stato qualcosa di ...Ieri c’è stata un’altra grandissima emozione per il calciatore della Juventus e della Nazionale italiana Federico Bernardeschi: dopo ...