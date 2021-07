Rimborsopoli in Regione, le condanne in appello per i 5 bergamaschi coinvolti (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’ex assessore regionale all’ambiente, il bergamasco Marcello Raimondi (Pdl), ha patteggiato un anno, 7 mesi e 15 giorni con revoca della confisca. Per tre ex consiglieri orobici è scattata la prescrizione per alcuni capi d’imputazione: Elisabetta Fatuzzo (Partito Pensionati) la condanna è così scesa a un anno, 5 mesi e 10 giorni, il medico Carlo Saffioti a due anni e 7 mesi, Giosuè Frosio (Lega) 2 anni e 2 mesi con revoca della confisca, così come per Roberto Pedretti, al quale sono stati confermati i due anni e 6 mesi. Lo ha deciso la seconda sezione della corte d’appello di Milano nell’ambito del processo ‘Rimborsopoli’ sulle ‘spese pazze’ al Pirellone. ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’ex assessore regionale all’ambiente, il bergamasco Marcello Raimondi (Pdl), ha patteggiato un anno, 7 mesi e 15 giorni con revoca della confisca. Per tre ex consiglieri orobici è scattata la prescrizione per alcuni capi d’imputazione: Elisabetta Fatuzzo (Partito Pensionati) la condanna è così scesa a un anno, 5 mesi e 10 giorni, il medico Carlo Saffioti a due anni e 7 mesi, Giosuè Frosio (Lega) 2 anni e 2 mesi con revoca della confisca, così come per Roberto Pedretti, al quale sono stati confermati i due anni e 6 mesi. Lo ha deciso la seconda sezione della corte d’di Milano nell’ambito del processo ‘’ sulle ‘spese pazze’ al Pirellone. ...

