Red Dead Redemption 2 e DLSS su PC | un video mostra i miglioramenti – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Red Dead Redemption 2 ha ricevuto ieri un aggiornamento che attiva il DLSS su PC, e un video mostra i miglioramenti apportati da questa tecnologia. Red Dead Redemption 2 ha ricevuto ieri un aggiornamento che introduce il DLSS su PC, e il video che potete visionare cliccando qui (l'autore non consente l'embed, purtroppo) evidenzia i miglioramenti che tale tecnologia mette a disposizione. Il supporto al DLSS per Red Dead Redemption 2, come saprete, consente ...

