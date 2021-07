Putin non scherza più con le linee rosse dell'America (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un mese fa il presidente Americano Joe Biden e quello russo Vladimir Putin si sono incontrati a Ginevra per negoziare su alcuni argomenti importanti in un clima di diffidenza reciproca. Biden ha annunciato che fra sei mesi – quindi un tempo molto breve – valuterà se Putin ha mantenuto gli accordi e se ha rispettato le linee rosse fissate dall’Amministrazione Americana e per questo vale la pena seguire che cosa succede. Nel primo mese ci sono state grosse novità su due temi in particolare. Il primo sono le aggressioni informatiche che causano danni enormi all’economia ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un mese fa il presidenteno Joe Biden e quello russo Vladimirsi sono incontrati a Ginevra per negoziare su alcuni argomenti importanti in un clima di diffidenza reciproca. Biden ha annunciato che fra sei mesi – quindi un tempo molto breve – valuterà seha mantenuto gli accordi e se ha rispettato lefissate dall’Amministrazionena e per questo vale la pena seguire che cosa succede. Nel primo mese ci sono state gnovità su due temi in particolare. Il primo sono le aggressioni informatiche che causano danni enormi all’economia ...

Advertising

_CarlottaMiller : Ma stellarium che se slancia con 30 miliardi Vero Di debiti..in red..profondissimo Non fateli tornare in italo Inf… - Lukyluke311 : RT @bordoni_russia: Putin spiega che lo 'Stato Riunito' con la Bielorussia 'non è affatto uno stato ma solo un maggior livello di integrazi… - LucaBellinzona : @michelecrati10 Non puoi sostenere la comunità e allearti con chi la pensa come Putin o Orban. Non puoi dire che bi… - diavolisempre : @Alessandroasr17 @ale13_spino non penso siano male cioe il proprietario distribuisce energia ib tutta l ucraina. p… - albertotozzi3 : RT @liliaragnar: Da quando in #Russia hanno introdotto codici QR obbligatori per entrare in bar e ristoranti... le persone semplicemente no… -