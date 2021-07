Presentato il calendario di calcio 2021/2022 di serie A

(Di mercoledì 14 luglio 2021) AGI -il campionato diA. La principale novità è che il girone di andata e quello di ritorno non coincidono. Nella nuova stagione del campionato, nella prima giornata in programma il 21-22 agosto, l'Inter partirà contro il Genoa. Il sorteggio al computer prevede il debutto della Juve a Udine, mentre il Milan parte sul campo della Samp. I due big match della prima giornata di ritorno sono Milan-Roma e Juventus-Napoli. Il derby tra Lazio e Roma si giocherà alla 6* giornata in programma il 26 settembre. Alla 12esima giornata, il 7 novembre, si giocherà il derby di Milano, con i rossoneri di Pioli in casa. La sfida si ripeterà alla 24esima ...

É stato presentato oggi il calendario del prossimo campionato di Serie A 2021/2022. I campioni d'Italia in carica dell'Inter inizieranno la loro stagione in casa contro il Genoa quindi due trasferte a ... CALCIO il primo calendario di serie A "asimmetrico": caratterizzato, cioè, da un girone di ritorno non più identico a quello dell'andata, ma diverso sia per la sequenza delle partite che per la ...