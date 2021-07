Pagliuca | «Ho pianto con Mancini e Vialli | in quell’abbraccio c’è la nostra vita»

(Di mercoledì 14 luglio 2021) L’ex portiere Gianlucaha parlato della vittoria dell’Europeo da parte dell’Italia e del rapporto conGianluca, ex portiere della Sampdoria, dello Scudetto, commenta l’impresa di Gianlucae Roberto. Le parole a La Gazzetta dello Sport. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMP NEWS 24 DEDICA – «Quando ho sentito la dedica di Roberto ai Sampdoriani e a Paolo Mantovani, il presidente che gli ha insegnato come si può voler bene anche nel calcio.Equando ho visto lui e Luca avvinghiarsi e piangere insieme. Ho messo la foto in tutti i miei social: ...

Per oltre un'ora e mezza ieri sera, insieme hanno rivissuto i fantasmi di Wembley , quelsul ...minuti dei supplementari dello specialista Ronald Koeman si infila sotto la barriera di...... dallo stadio, al ritorno di; da un eventuale ripescaggio in C all'ex - capitano Marcos Espeche. Era il 4 maggio dell'anno di grazia 2014. Questa scena di gioia eirrefrenabili ci è ...