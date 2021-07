Advertising

francobus100 : Moniga, ha un malore mentre è fa sup: morto medico condotto in pensione -

Giornale di Brescia

(Brescia), 14 luglio 2021" Ha unmentre pratica il sup, la tavola con pagaia, scivola nel lago e muore. Tragica fine oggi, mercoledì, per Paolo Brunelli, 69enne ex medico condotto di ...Una tragedia ha sconvolto il pomeriggio sulla spiaggia di, nei pressi del Porto. A pochi passi dal campeggio Le Brede, è stato infatti colto daun 69enne che stava praticando il sup (stand up paddle), la disciplina che prevede la navigazione su ...Moniga (Brescia), 14 luglio 2021– Ha un malore mentre pratica il sup, la tavola con pagaia, scivola nel lago e muore. Tragica fine oggi, mercoledì, per Paolo Brunelli, 69enne ex medico condotto di ...Un fulmine a ciel sereno ha colpito la Bassa e San Giacomo, una tragedia improvvisa ha spezzato la vita del dottor Paolo Brunelli.