Il Palazzo Reale di Napoli ospita il G20 con i Ministri dell’Ambiente

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Da domani inizieranno aldigli allestimenti perre i lavori del G20 con isul tema del Clima e dell’Energia in programma dal 21 al 23 luglio prossimi. La prima sala ad essere interessata è il Salone d’Ercole dove si terrà la prima sessione di lavoro la mattina di martedì 21 luglio e, il giorno successivo, la riunione con i. Nei giorni precedenti (dal 15 al 19) e in quelli successivi (dal 25 al 27) alcune stanze dell’Appartamento Storico saranno chiuse al ...

Da domani inizieranno al Palazzo Reale di Napoli gli allestimenti per ospitare i lavori del G20 con i Ministri dell'Ambiente sul tema del Clima e dell'Energia in programma dal 21 al 23 luglio prossimi ...