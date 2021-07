Tokyo 2020 in tv: la programmazione di Discovery (Di martedì 13 luglio 2021) Dal 23 luglio all’8 agosto 2021, si terrà la 32esima edizione dei giochi olimpici che si terranno a Tokyo, in Giappone. Ecco cosa potremo vedere di Tokyo 2020 in Tv. Che programmazione è prevista per Tokyo 2020 in tv? Sarò Discovery+ a dedicare ai giochi olimpici di Tokyo oltre 3000 ore di programmazione live e 30 canali in contemporanea. Si potranno seguire le gare delle 48 discipline sportive, anche on demand, e i 339 eventi previsti. Oltre alle gare, saranno disponibili anche contenuti speciali dedicati. Gli eventi delle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 luglio 2021) Dal 23 luglio all’8 agosto 2021, si terrà la 32esima edizione dei giochi olimpici che si terranno a, in Giappone. Ecco cosa potremo vedere diin Tv. Cheè prevista perin tv? Sarò+ a dedicare ai giochi olimpici dioltre 3000 ore dilive e 30 canali in contemporanea. Si potranno seguire le gare delle 48 discipline sportive, anche on demand, e i 339 eventi previsti. Oltre alle gare, saranno disponibili anche contenuti speciali dedicati. Gli eventi delle ...

