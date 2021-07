«Temptation Island 2021» | Stefano | Manuela e la tossicità di un amore

Leggi su vanityfair

(Di martedì 13 luglio 2021) Non è la prima volta che una coppia reduce da un tradimento decide di partecipare a Temptation Island, e questo dovrebbe dircela lunga su come è cambiata la considerazione delle «corna» nel corso dei decenni. Se prima erano una vergogna innominabile, una macchia talmente indelebile sulla fedina morale di una persona da spingere Mastroianni a ricorrere al delitto d’onore in quel capolavoro di Germi che è Divorzio all’italiana, nell’era dei social e di Temptation le corna sono un mezzo per guadagnare punti perché non c’è nulla che genera più simpatia nel pubblico di un cornuto. Manuela deve saperlo molto bene, ed è per questo che, nonostante i ripetuti tradimenti del fidanzato Stefano che dice di aver scoperto quasi per caso, contattando su Facebook gli ex delle sue amanti, ha deciso di mollarlo in televisione anziché tra le quattro mura di casa perché, se corna devono essere, tanto vale che portino a qualcosa, che siano migliaia di follower in più e, magari, pure qualche sponsorizzazione o una comparsata alla prossima edizione di Uomini e Donne.