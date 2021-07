Messi non pensa al futuro: “Sono disconnesso da tutto. Mi godo questo momento” (Di martedì 13 luglio 2021) Lionel Messi non pensa al futuro. L’argentino, dopo aver vinto la Copa America con la sua Nazionale, adesso andrà in vacanza come spiegato a ESPN Argentina. “Sono disconnesso da tutto, non guardo niente. Mi godo questo momento, la gente. Ora mi preparo ad andare in vacanza con la mia famiglia. La verità è che Sono contento, impossibile spiegare la felicità che provo io, la mia famiglia e i miei amici. Una bella follia tutto questo”. FOTO: Instagram ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 luglio 2021) Lionelnonal. L’argentino, dopo aver vinto la Copa America con la sua Nazionale, adesso andrà in vacanza come spiegato a ESPN Argentina. “da, non guardo niente. Mi, la gente. Ora mi preparo ad andare in vacanza con la mia famiglia. La verità è checontento, impossibile spiegare la felicità che provo io, la mia famiglia e i miei amici. Una bella follia”. FOTO: Instagram ...

