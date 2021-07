Giorgia Meloni | “Raggelante l’idea del green pass per partecipare alla vita sociale”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 13 luglio 2021) “di utilizzare ilper poter, è l’ultimoo verso la realizzazione di una società orwelliana. Una follia anticostituzionale che Fratelli d’Italia respinge con forza. Per noi la libertà individuale è sacra e inviolabile”. Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia,. Una presa di posizione opportuna in un momento in cui il dibattito sulsta prendendo una brutta piega. E ...