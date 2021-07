Federer non parteciperà alle Olimpiadi (Di martedì 13 luglio 2021) Niente Olimpiadi per Roger Federer. Il forfait è arrivato inatteso dopo che il tennista svizzero era stato eliminato ai quarti di finale aWimbedon, arrendendosi al passare degli anni. L’età avanza per tutti, anche per i fuoriclasse irripetibili come lui. L’8 agosto Federer compirà quarant’anni. Avrebbe voluto tentare l’avventura olimpica. A Pechino 2008 vinse la medaglia d’oro in doppio, non ha mai vinto il singolare olimpico. A Tokyo non ci sarà. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 luglio 2021) Nienteper Roger. Il forfait è arrivato inatteso dopo che il tennista svizzero era stato eliminato ai quarti di finale aWimbedon, arrendendosi al passare degli anni. L’età avanza per tutti, anche per i fuoriclasse irripetibili come lui. L’8 agostocompirà quarant’anni. Avrebbe voluto tentare l’avventura olimpica. A Pechino 2008 vinse la medaglia d’oro in doppio, non ha mai vinto il singolare olimpico. A Tokyo non ci sarà. L'articolo ilNapolista.

Advertising

ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - FBiasin : La sconfitta di #Federer a #Wimbledon fa ovviamente male a lui che ha perso, ma fa malissimo anche a noi che rischi… - TV7Benevento : Olimpiadi: Federer non sarà a Tokyo, 'per un problema al ginocchio devo rinunciare'... - GianniVaretto : RT @angelomangiante: +++ #Federer costretto per un problema al ginocchio a saltare l'Olimpiade di Tokyo +++ Non ha mai vinto l'oro in sin… - LorenzoAndreol4 : Roger #Federer ha annunciato che non parteciperà ai Giochi Olimpici di #Tokyo2020 -