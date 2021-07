Droga con i D’Alessandro, 8 anni a Astarita (Di martedì 13 luglio 2021) Si conclude con due assoluzioni e quattro condanne il processo “Domino” davanti ai giudici di Torre Annunziata, presidente Riccardo Sena. Otto anni di reclusione per lo scafatese Vincenzo Starita, alias ‘a strega, ritenuto fornitore della Droga per il clan D’Alessandro di Castellammare di Stabia. Per lui, difeso da Massimo Autieri e Teresa Sorrentino, la Procura (pm Cimmarotta) aveva chiesto nove anni di reclusione. Quattro anni e 8 mesi per Michele Di Maria a fronte di una richiesta di sei anni e mezzo. Quattro anni e mezzo per Luigi Staiano, di Castellammare di Stabia, ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 13 luglio 2021) Si conclude con due assoluzioni e quattro condanne il processo “Domino” davanti ai giudici di Torre Annunziata, presidente Riccardo Sena. Ottodi reclusione per lo scafatese Vincenzo Starita, alias ‘a strega, ritenuto fornitore dellaper il clandi Castellammare di Stabia. Per lui, difeso da Massimo Autieri e Teresa Sorrentino, la Procura (pm Cimmarotta) aveva chiesto novedi reclusione. Quattroe 8 mesi per Michele Di Maria a fronte di una richiesta di seie mezzo. Quattroe mezzo per Luigi Staiano, di Castellammare di Stabia, ...

