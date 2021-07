Ranieri: «Mancini ha meriti enormi. Felice per Damsgaard» (Di lunedì 12 luglio 2021) Claudio Ranieri, ex tecnico della Sampdoria, commenta la vittoria dell’Italia a Euro 2020: le parole per Mancini e il danese Damsgaard Claudio Ranieri, ex tecnico della Sampdoria, commenta la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra: le parole per Roberto Mancini e Mikkel Damsgaard. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMPNEWS24 BRIVIDO – «Che cosa bella, questo trionfo è un delle emozioni calcistiche più intense della mia vita. Grazie azzurri! Anche io che sto nel calcio da una vita ho provato un brivido enorme quando Donnarumma ha parato il quinto rigore e siamo tornati in ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Claudio, ex tecnico della Sampdoria, commenta la vittoria dell’Italia a Euro 2020: le parole pere il daneseClaudio, ex tecnico della Sampdoria, commenta la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra: le parole per Robertoe Mikkel. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMPNEWS24 BRIVIDO – «Che cosa bella, questo trionfo è un delle emozioni calcistiche più intense della mia vita. Grazie azzurri! Anche io che sto nel calcio da una vita ho provato un brivido enorme quando Donnarumma ha parato il quinto rigore e siamo tornati in ...

