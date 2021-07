Ragusa, incendio in un’abitazione: messi in salvo due anziani (Di lunedì 12 luglio 2021) Ragusa – Dalle prime ore di domenica le squadre dei Vigili del fuoco del comando e quella aggiuntiva disposta dal dipartimento nei giorni di allerta arancione sono impegnate per diversi incendi di sterpaglie e macchia mediterranea nel territorio della provincia iblea, da Scicli alla valle dell’Acate. Nel pomeriggio, poco prima delle 16, la squadra del distaccamento di Modica è stata inviata a Ispica, per l’incendio di un’abitazione in via delle Sculture 10. Dalla sede centrale è stato disposto anche l’invio di un’autobotte per il rifornimento idrico e dell’autoscala, poiché erano stati segnalati due settantacinquenni che si erano ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 luglio 2021)– Dalle prime ore di domenica le squadre dei Vigili del fuoco del comando e quella aggiuntiva disposta dal dipartimento nei giorni di allerta arancione sono impegnate per diversi incendi di sterpaglie e macchia mediterranea nel territorio della provincia iblea, da Scicli alla valle dell’Acate. Nel pomeriggio, poco prima delle 16, la squadra del distaccamento di Modica è stata inviata a Ispica, per l’diin via delle Sculture 10. Dalla sede centrale è stato disposto anche l’invio di un’autobotte per il rifornimento idrico e dell’autoscala, poiché erano stati segnalati due settantacinquenni che si erano ...

Advertising

zazoomblog : Ragusa incendio in un’abitazione: messi in salvo due anziani - #Ragusa #incendio #un’abitazione: - NewSicilia : #Newsicilia Momenti di paura in provincia di #Ragusa - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incendio in abitazione a Ispica, soccorsi due anziani e una ragazza - NewSicilia : Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state causate da un guasto elettrico #Newsicilia - SkyTG24 : Incendio in abitazione a Ispica, soccorsi due anziani e una ragazza -